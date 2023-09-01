Hakkari'de Kentsel Dönüşüm İhtiyacı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari'de çok acil kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirterek, "Kentin üst ve alt yapı sorunlarını ivedilikle çözülmesi gerekiyor" dedi.

Hakkari'den faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın çalışanları, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Vali Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilere toplumda önemli görevler düştüğünü söyledi. Hakkari'ye atandığı için mutlu olduğunu ifade eden Vali Çelik, kentin sorunlarını çözmek için birlikte hareket edeceklerini belirtti. Vali Çelik, "Kentte yatırımlar her alanda devam edecektir. Hakkari'de çok acil kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Kentin üst ve alt yapı sorunlarının ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Bütün bu sorunların çözümü aşamasında deprem gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Ama bu çalışmalar uzun vadede yerine getirmeli" dedi. - HAKKARİ