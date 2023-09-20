Hakkari'de İkna Edilen PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Hakkari'de polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ikna edilen 1 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda teslim olması sağlandı.

Hakkari'de, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ikna edilen PKK'lı 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ve ikna faaliyetleri çerçevesinde 1 erkek bölücü terör örgütü mensubunun ailesi ve kendisi ile yapılan görüşmeler neticesinde 14 Eylül 2023 günü Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan ülkemize teslim olması sağlanmış. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip 18 Eylül 2023 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - HAKKARİ