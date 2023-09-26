Hakkari'de gümrük kaçağı akaryakıt, gözlük ve telefonlar ele geçirildi

Hakkari'de yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 804 litre akaryakıt, 1650 gözlük ve 155 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'de gümrük kaçağı 804 litre akaryakıt, gözlük ve telefonlar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, il genelinde 16-26 Eylül'de yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 804 litre akaryakıt, 1650 gözlük, 155 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.