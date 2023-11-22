Hakkari'de Asayiş Uygulaması Yapıldı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerleri ve birçok noktasında asayiş uygulaması yapıldı. Ekipler, GBT sorgulaması ve araç kontrolleri gerçekleştirerek halkın can ve mal güvenliğini sağladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerleri ve birçok noktasında asayiş uygulaması yapıldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında asayiş uygulaması yaparak, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yaptı. Yolda geçen araçlar üzerinde de uygulama yapan Hakkari polisi, yapılan kontrollerde kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları ve valizlerini kontrol ederken, sürücülerin de evrakları incelendi.

Halkın can güvenliğini en iyi bir şekilde sağlayabilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden halkın can ve mal güvenliği için çalışan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan tüm umuma açık yerlerde denetimlerini artırdı. - HAKKARİ