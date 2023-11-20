Hakkari'de Aranan 86 Kişi Yakalandı

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı. Tutuklanan 34 kişi cezaevine gönderildi.

Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı JASAT, TEM ve Asayiş ekiplerince 23 Ekim-19 Kasım 2023 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon faaliyeti icra edildi. Yapılan aramalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli şahıs yakalanmış olup, işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir. Adli makamlara sevk edilen 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişi ve 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi olmak üzere toplam 34 kişi adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi. - HAKKARİ