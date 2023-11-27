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Hakkari'de Aranan 70 Kişi Yakalandı

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Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 70 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 21'i il merkezinde, 47'si Yüksekova'da ve 2'si Şemdinli ilçesinde bulunuyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 70 kişi yakalandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, değişik suçlardan aranma kaydı bulunan şahıslarla ilgili 19-26 Kasım 2023 tarihleri arasında çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda; il merkezinde 21, Yüksekova'da 47 ve Şemdinli ilçesinde 2 olmak üzere aranma kaydı bulunan toplam 70 şahsın yakalandığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yüksekova Hakkari Güvenlik Suç Hukuk Politika Haberler

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