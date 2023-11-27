Hakkari'de Aranan 70 Kişi Yakalandı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 70 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 21'i il merkezinde, 47'si Yüksekova'da ve 2'si Şemdinli ilçesinde bulunuyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 70 kişi yakalandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, değişik suçlardan aranma kaydı bulunan şahıslarla ilgili 19-26 Kasım 2023 tarihleri arasında çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda; il merkezinde 21, Yüksekova'da 47 ve Şemdinli ilçesinde 2 olmak üzere aranma kaydı bulunan toplam 70 şahsın yakalandığı belirtildi. - HAKKARİ