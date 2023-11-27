Hakkari'de Aranan 100 Şahıs Yakalandı

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aranan 100 şahıs yakalandı. İl merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalar sonucunda şahıslar adli makamlara sevk edildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda aranan 100 şahıs yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda; il merkezi, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan toplam 100 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - HAKKARİ