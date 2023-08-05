Hakkari'de AK Parti İl Başkanlığına atanan Zeydin Kaya göreve başladı

Hakkari'ye atanan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, göreve başladı. Kaya, partililerle bir araya gelerek tebrikleri kabul etti ve birlik mesajı verdi.

Hakkari'de AK Parti İl Başkanlığına atanan avukat Zeydin Kaya, kente gelerek göreve başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Hakkari İl Başkanlığına asaleten atanan Kaya, Hakkari'ye dönü.

Parti binasından önünde davul zurnayla karşılanan Kaya, partililerle bir araya geldi ve tebrikleri kabul etti.

Kaya, sıcak havaya rağmen kendisini karşılamaya gelen herkese teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Verilen görevi en iyi şekilde yürütmek için çaba göstereceğini vurgulayan Kaya, "Allah nasip edersn önümüzde 5 yıllık bir süreç var. Arkadaşlarımızla Hakkari'mizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Partimize oy veren vermeyen herkes kardeşimizdir. Herkesin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Hakkari'ye sağlıktan eğitime, ulaşımdan spora her alanda en iyi hizmetin gelmesi için çaba göstereceğiz. Hakkari'mize daha güzel hizmetler geleceğine inanıyorum. Rabbim güzel hizmetler vermeyi naip etsin. Bizi bugün yalnız bırakmayıp, geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye konuştu.

Karşılama programına AK Parti MDK üyesi Abdulmecit Tarhan, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ve partililer katıldı.