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Hakkari'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 göçmen yakalandı. İki şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Düzenlenen operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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