Hakkari'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Düzenlenen operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı" denildi. - HAKKARİ