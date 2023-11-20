Hakkari'de 34 hükümlü cezaevine teslim edildi

Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan 86 kişiden, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Terörle Mücadele (TEM) ve Asayiş şubelerinden ekipler, 23 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 86 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan kişiler arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 hükümlü, işlemlerin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.