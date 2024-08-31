Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında resepsiyon programı düzenlendi.

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında resepsiyon programı düzenlendi.

Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen resepsiyona il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları (STK'lar) ve kurum müdürleri katıldı. Resepsiyonda bir konuşma yapan Vali Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, "Bugün, geçmişte beraber yaşamış ve gelecekte de beraber yaşama azim ve kararlılığında olan Türk milletinin, bu toprakların vatan olarak kalması için savaşılan mücadelenin 102. yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldik. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 102. yıl dönümünü kutluyorum. Bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve sıhhat, ebediyete irtihal edenlere rahmet diliyorum. İnşallah Rabbim devletimizi ve milletimizi kötülüklerden ve kötülerden uzak tutar, bizleri bir ve beraber eyler" dedi

Resepsiyon, Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı müzik öğretmenleri tarafından sunulan müzik dinletisi ile sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

hakkari Politika Haberler

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı

 Tepkilerin odağındaki Ali Erbaş, Külliye'de Atatürk'e dua etti

Tepkilerin odağındaki Ali Erbaş, Külliye'de Atatürk'e dua etti
Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title