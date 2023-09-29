Hakkari'de 2 Bin 640 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Hakkari'de yapılan operasyonda 2 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de 2 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda 27 Eylül 2023 tarihinde 2 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - HAKKARİ