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Hakkari'de 100 Aranan Kişi Yakalandı

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Politika Haberleri
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Hakkari'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 100 kişi yakalandı. İl genelinde yapılan operasyonlarda il merkezi ve ilçelerde toplamda 100 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 100 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 19-26 Kasım'da il genelinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan il merkezinde 50, Yüksekova ilçesinde 23, Şemdinli ilçesinde 13, Çukurca ilçesinde 12 ve Derecik ilçesinde de 2 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Politika

Jandarma Hakkari Güvenlik Yakalama Suç Politika Haberler

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