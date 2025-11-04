Haberler

Hakim ve Savcıların Görevde Yükselmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Güncelleme:
Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan karar ile, 31 Ağustos 2025'te görev süreleri dolacak olan adli ve idari yargı hakimleri ile savcıların yükseltilmesine dair liste açıklandı. İsimleri listede yer almayanlar 30 gün içinde HSK'ye başvurabilecek.

Hakim ve savcıların görevde yükselmesine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan HSK Kararı ile 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla görev sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan liste yayımlandı. Ayrıca sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini talep edebilecek. - ANKARA

