Hakim ve savcılar da seyyanen zamdan yararlanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların da yararlanacağını açıkladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların da yararlanacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların yararlanamayacağı yönünde yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan Tunç, şöyle dedi:

Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek? — Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023