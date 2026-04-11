Bakan Gürlek: Hakim başına düşen dosya sayısını azaltıyoruz

HAKİM BAŞINA DÜŞEN YILLIK DOSYA SAYISI YÜZDE 10,3 AZALDI

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Adalet İstatistikleri 2025' kitabı yayımlandı. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı sosyal medya hesaplarından istatistiklerle ilgili görsellerin de yer aldığı paylaşım yapıldı. Buna göre; adli yargı ilk derece mahkemelerinde hakim başına düşen yıllık dosya sayısı 2016'da 506 iken, 2025'te yüzde 10,3 oranında azalarak 454'e düştü.

1,4 MİLYONDAN FAZLA İHBAR DOSYASINDA SYOK VERİLDİ

Lekelenmeme hakkına ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158'inci maddesinde yer alan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2025'e kadar Cumhuriyet Başsavcılıklarına gelen ihbar dosyalarının 1 milyon 443 bin 259'una Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (SYOK) verildi. Bu ihbarlar hakkında soruşturma evresine geçilmediği, bu sayede Cumhuriyet Başsavcılıklarına yıl içinde açılan dosya sayısının yüzde 3,5 oranında azaldığı görüldü.

İHBAR DOSYALARINDA ORTALAMA GÖRÜLME SÜRESİ 51 GÜNE DÜŞTÜ

İhbar dosyalarında ortalama görülme süresi 2023'te 58 iken 2025'te 51 güne düştü. Cumhuriyet Başsavcılıklarında bir dosyanın ortalama görülme süresi, 2016 yılında 431 gün iken 2025'te 393 güne indi. Cumhuriyet Başsavcılıklarında daimi arama kararlarından arındırılmış dosyaların son 5 yılına bakıldığında ortalama 156 günde karara bağlandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı