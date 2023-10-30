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Hakan Peker Seçim Çalışmalarına Başladı

Ünlü popçu Hakan Peker, 2024 Yerel seçimlerde Safranbolu Belediye Başkanlığı için İYİ Parti'den aday olacağını açıkladı ve seçim çalışmalarına başladı. İlk ziyaretini İYİ Parti il başkanlığına gerçekleştiren Peker, esnafları da ziyaret edeceğini belirtti.