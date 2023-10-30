Hakan Peker Seçim Çalışmalarına Başladı
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Ünlü popçu Hakan Peker, 2024 Yerel seçimlerde Safranbolu Belediye Başkanlığı için İYİ Parti'den aday olacağını açıkladı ve seçim çalışmalarına başladı. İlk ziyaretini İYİ Parti il başkanlığına gerçekleştiren Peker, esnafları da ziyaret edeceğini belirtti.
Hakan Peker seçim çalışmaları için sahalara indi. DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü popçu Hakan Peker seçim startını erken başlattı.
2024 Yerel seçimlerde İyi Parti'den Safranbolu Belediye Başkanlığına soyunan ünlü popçu ziyaretlere başladı.
İlk ziyaretini Parti'nin il başkanlığına gerçekleştiren Peker esnafları da tek tek dolaşacağını söyledi. Ünlü popçu "Karabük İyi Parti İl Başkanımız Recep Yılmaz"ı makamında ziyaret ettik. Keyifli sohbeti için teşekkür ederim " dedi.