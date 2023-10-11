İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ünlü sanatçı Hakan Peker'i Safranbolu ilçesi belediye başkan adayı olarak açıkladı ve rozetini taktı.

Hakan Peker, Safranbolu'da İYİ Parti'den belediye başkan adayı oldu

Sanatçı Hakan Peker, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkan adayı oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı. Akşener, grup toplantısında Karabük'ün Safranbolu ilçesi belediye başkan adayı olduğu açıklanan ünlü sanatçı, şarkı sözü yazarı ve müzik yapımcısı Hakan Peker'e rozetini kendi elleriyle taktı. - ANKARA