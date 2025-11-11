Hakan Fidan, Washington'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyaretinin bir parçası olarak Washington'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika