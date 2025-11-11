Haberler

Hakan Fidan, Washington'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyaretinin bir parçası olarak Washington'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Washington'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington ziyareti kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor. Fidan, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

