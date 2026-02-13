Haberler

Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Filistin ve bölgesel konuları ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

