Hakan Fidan ve Umman Dışişleri Bakanı Görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika