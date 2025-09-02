Hakan Fidan ve Umman Dışişleri Bakanı Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Filistin Devleti'nin tanınması ve Gazze'deki insani durum konularını ele aldı.
