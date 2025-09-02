Hakan Fidan ve Umman Dışişleri Bakanı Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Filistin Devleti'nin tanınması ve Gazze'deki insani durum konularını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı." - ANKARA

