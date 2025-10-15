Hakan Fidan ve Paulo Rangel'dan İkili Görüşme

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan ve Rangel, ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.