Hakan Fidan ve Paulo Rangel'dan İkili Görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Ankara'da bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan ve Rangel, ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

