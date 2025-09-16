Haberler

Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri, özellikle Gazze'yi ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

