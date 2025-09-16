Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Telefonda Görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
