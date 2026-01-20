Haberler

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye'deki son gelişmeler ve ABD'nin Barış Kurulu girişimi hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve ABD'nin Barış Kurulu girişimi ele alındı. - ANKARA

