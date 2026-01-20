Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye'deki son gelişmeler ve ABD'nin Barış Kurulu girişimi hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve ABD'nin Barış Kurulu girişimi ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika