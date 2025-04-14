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Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Nükleer Müzakereler Üzerine Görüşme

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaparak İran'ın nükleer programı ile ilgili geçtiğimiz hafta Umman'da yapılan müzakereleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta Umman'da yapılan müzakereler ele alındı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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