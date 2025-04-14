Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Nükleer Müzakereler Üzerine Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta Umman'da yapılan müzakereler ele alındı. - ANKARA