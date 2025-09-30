Haberler

Hakan Fidan ve Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'tan Gazze Üzerine Görüşme

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes ve barış sağlanması için çabaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi. - ANKARA

