Hakan Fidan ve Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'tan Gazze Üzerine Görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes ve barış sağlanması için çabaları değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika