Hakan Fidan ve Esad Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, geçen hafta sonu iki ülke yetkilileri arasında Ankara'da yapılan güvenlik konulu toplantıda ele alınan hususların takibinin yapıldığı belirtildi.