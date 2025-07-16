Hakan Fidan ve Ayman Safadi, Telefon Görüşmesi Yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in artan saldırıları ve Suriye'ye yönelik eylemleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in artan saldırıları ve bölgesel düzeyde risk oluşturan eylemleri ele alındı. Suriye'yi hedef alan saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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