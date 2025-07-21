Hakan Fidan ve Ayman Safadi'den Suriye Üzerine Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumu ele alındı. Ayrıca görüşmede, Suriye'nin bölünmesi yönündeki çabalara dikkat çekildi ve bu amaçla atılan adımlara karşı bölge ülkelerinin ortak bir tutum sergilemesi gerektiği belirtildi. - ANKARA