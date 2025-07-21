Hakan Fidan ve Ayman Safadi'den Suriye Üzerine Görüşme

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi yaparak, Suriye'nin güneyindeki ateşkes durumu ve bölünme çabalarına karşı ortak tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumu ele alındı. Ayrıca görüşmede, Suriye'nin bölünmesi yönündeki çabalara dikkat çekildi ve bu amaçla atılan adımlara karşı bölge ülkelerinin ortak bir tutum sergilemesi gerektiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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