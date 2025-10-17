Hakan Fidan ve Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Ankara'da Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika