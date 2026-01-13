Haberler

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek son gelişmeleri ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
