Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin davasıyla ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alındı. Görüşmede ayrıca, Suriye'nin güneyindeki gelişmeler değerlendirildi.