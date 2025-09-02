Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin davası ve Gazze'deki insani durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin davasıyla ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alındı. Görüşmede ayrıca, Suriye'nin güneyindeki gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
