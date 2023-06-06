DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Twitter hesabı açarak, ilk mesajını paylaştı.

13 yıl yürüttüğü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı görevinden Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan, Twitter hesabı açtı. Kısa sürede 50 bini geçen takipçiye ulaşan Fidan, sosyal medyadan ilk mesajını paylaştı. Fidan, bakanlık makamında çekilen fotoğrafı ile birlikte paylaştığı mesajında, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.