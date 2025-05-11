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Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Ev Sahipliği Yapacak

Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Ev Sahipliği Yapacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Toplantıda bölgedeki güvenlik durumu ve iş birliği konuları ele alınacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Ankara'da ev sahipliği yapacağı toplantıya Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katılacak. Toplantıda bölgedeki gelişmeler ve güvenlik durumunun ele alınması öngörülüyor.

Bakan Fidan, toplantıda, Suriye hükümetinin ülkesinde güvenlik ve istikrarı tahkim etmeye yönelik çabalarına Türkiye'nin güçlü desteğini sürdüreceğini teyit edecek. Fidan, İsrail'in, Suriye dahil bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan tutumunu sona erdirmesi gerektiğini vurgulayacak ve bölgesel sahiplenmenin ve iş birliğinin önemine dikkat çekecek. Fidan ayrıca bölgenin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına vurgu yaparak, Türkiye'nin bunu güvence altına alma konusunda kararlı olduğunun altını çizecek. Terörizm dahil ortak sınamalarla mücadelede 'bölgesel sorunlara bölgesel çözümler' anlayışı temelinde olunması gerektiğine işaret edecek Fidan, komşu ülkelerin bu konudaki dayanışmasının önemini vurgulayacak. Fidan, Suriye ve komşu ülkelerin terörizmle mücadele konusundaki iş birliğinin hem bölgesel hem de küresel güvenliğe katkı sağlayacağını ifade edecek.

Bakan Fidan'ın, toplantı marjında Ürdünlü ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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