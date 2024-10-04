Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin dışişleri bakan yardımcıları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin dışişleri bakan yardımcıları ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin görüntüleri bakanlık tarafından paylaşıldı. - ANKARA