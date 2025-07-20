Hakan Fidan, Suriye İle İlgili Önemli Görüşmeler Yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile telefon görüşmeleri yaparak Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yaptığı görüşmelerde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı ve ülkenin güneyindeki durumla ilgili Amman'da yapılan toplantılar değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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