Hakan Fidan: Savaşta Kritik Yol Ayrımı

Hakan Fidan: Savaşta Kritik Yol Ayrımı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptığı basın toplantısında, savaşta iki seçenekle karşı karşıya olduklarını ifade etti. Fidan, kalıcı bir barışa ulaşmanın önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile düzenlediği basın toplantısında, "Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz. 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunuyor. ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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