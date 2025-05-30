Hakan Fidan: Savaşta Kritik Yol Ayrımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile düzenlediği basın toplantısında, "Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz. 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunuyor. ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika