Hakan Fidan, Putin ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşmenin, yerel saatle 19.30'da başladığı ve devam ettiği bildirildi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika