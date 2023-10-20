Hakan Fidan, Mısır'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Fidan, 21 Ekim'de Kahire'de düzenlenecek Gazze'deki gelişmeler, Filistin davasının geleceği ve barış sürecinin ele alınacağı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek. Fidan'ın zirve vesilesiyle ikili görüşmelerde bulunması da öngörülmekte.