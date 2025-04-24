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Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısını Kabul Etti

Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısını Kabul Etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah'ı Ankara'da kabul etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah'ı Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah'ı Ankara'da kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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