Hakan Fidan: Küresel Adalet için Dimdik Duracağız
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince küresel adaletin sağlanması için çaba sarf edeceğini vurgulayarak zulme karşı duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı süresince, küresel adalet tesis edilmesini önceleyecek ve zulmün karşısında dimdik durmaya devam edecek" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika