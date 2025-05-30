Hakan Fidan Kiev'de Ukrayna Yetkilileri ile Görüştü

Hakan Fidan Kiev'de Ukrayna Yetkilileri ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini ve Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin son durum ele alındı.

Ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Hakan Fidan, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile bir araya gelecek. Fidan'ın ayrıca Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzey isimlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Fidan'ın Kırım Tatarı ve Gagauz Türk toplumlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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