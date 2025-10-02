Haberler

Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı ile Telefonda Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek mevkidaşını kutladı ve başarılar diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görevine yeni atanan mevkidaşını kutladı ve başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı

Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.