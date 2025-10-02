Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı ile Telefonda Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görevine yeni atanan mevkidaşını kutladı ve başarılar diledi.