Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi. Toplantı, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile Doha'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile görüştü. - DOHA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika