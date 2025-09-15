Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile Doha'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile görüştü. - DOHA