Hakan Fidan, İstanbul'da Gazze Konulu Toplantıya Ev Sahipliği Yapacak

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleştirilecek Gazze konulu toplantıda, Ateşkes ve insani durum hakkında önemli konuları ele alacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek 'Gazze' konulu toplantıya ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze konulu toplantının, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında, 23 Eylül 2025 tarihinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelen ülkelerin (Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün) dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Toplantıda, ateşkesle ilgili son gelişmeler ve Gazze'deki insani durumun ele alınması bekleniyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONUNUN ÖNEMİNE DEĞİNİLECEK

Bakan Fidan'ın toplantıda; İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkat çekmesi, İsrail'in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine değinmesi, ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemini vurgulaması, Gazze'ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu, bu hususta İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın ayrıca, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının insani ve hukuki bir zorunluluk olduğunu kaydetmesi ve bu hususta İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini ifade etmesi, Gazze'nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmesi bekleniyor.

