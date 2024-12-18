Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile Kahire'de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. - KAHİRE