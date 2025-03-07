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Hakan Fidan, İİT Toplantısında Suriye'nin Üyeliğini Canlandırdı

Hakan Fidan, İİT Toplantısında Suriye'nin Üyeliğini Canlandırdı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı ve Türkiye'nin girişimleriyle Suriye'nin İİT üyeliği canlandırıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na katıldı. Toplantının gündemine Türkiye'nin girişimleriyle Suriye'nin İİT üyeliğinin canlandırılması konusu eklendi. Türkiye'nin de katkı sunduğu bir karar tasarısı kabul edilirken, Suriye'nin yaklaşık 13 yıldır askıda olan İİT üyeliği canlandırılmış oldu. Kararın kabulünün ardından Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani toplantıya davet edildi ve Suriye'yi temsilen ülke masasındaki yerini aldı.

Suriye'nin üyeliği 2012 yılında askıya alınmıştı

Cidde'de 24 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen bakanlar seviyesindeki İİT Olağanüstü İcra Komitesi'nde Suriye'deki durum da ele alınmış ve Esad rejiminin kendi halkına yönelik şiddetinin hız kazandığı o dönemde Suriye'nin İİT üyeliğinin askıya alınmasına yönelik bir tavsiye kararı çıkmıştı. Akabinde, 14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde Mekke'de düzenlenen 4. Olağanüstü İİT Zirvesi'nde alınan kararla Suriye'nin İİT üyeliği askıya alınmıştı. - CİDDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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