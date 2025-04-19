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Hakan Fidan, Hamas Yetkilileri ile Görüştü: Gazze'de Ateşkes Çabaları Ele Alındı

Hakan Fidan, Hamas Yetkilileri ile Görüştü: Gazze'de Ateşkes Çabaları Ele Alındı
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Haberler
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Lideri Muhammed Derviş ve Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki insani durum ve ateşkes sağlanması için uluslararası çabaların arttırılması gerektiği vurgulandı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bugün Ankara'da görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bugün Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. İsrail'in Gazze'ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekildi. İnsani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi. Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulanan, görüşmede, Batı Şeria'daki durum da değerlendirildi. İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekilen, görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arası uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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