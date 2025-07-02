Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Gazze'deki Durumu Görüştü

Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Gazze'deki Durumu Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki insani durum ve ateşkes müzakereleri ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle, Ankara'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle bugün Ankara'da görüştü. Görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı. Görüşmede Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın durdurulması ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması olduğunu dile getirdi ve bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze'de yaşanan soykırımın unutulmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Bakan Fidan, Filistin'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile bir bütün olduğunu vurgulayarak; Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye'nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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