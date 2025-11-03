Hakan Fidan, Gazze Konulu Toplantı Öncesi Pakistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Gazze konulu toplantı öncesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile bir araya geldi.

'Gazze' konulu toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının katılacağı toplantı öncesi Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile bir araya geldi.